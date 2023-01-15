旺角錶行老闆遭利刀架頸劫勞力士　男賊潛逃兩日　襲警拒捕終落網

上周四（12日）旺角彌敦道608號總統商業大廈2樓一間錶行發生劫案，兩名持刀賊闖入錶行，劫去7隻共值122萬元的勞力士名錶、20萬元現金及職員的電話和銀包，44歲黃姓男店主手指及額頭受傷送院。警方事後追緝兩名賊人，經調查後，昨日（14日）以涉嫌「行劫」、「襲警」及「拒捕」3項罪名拘捕一名男子。警方稍後會交代案情。



旺角總統商業大廈2樓一間錶行遭兩名刀匪劫去勞力士錶及20萬元現金等，店主夫婦（左及中）協助警員調查。（梁偉權攝）

當日下午5時許，錶行44歲黃姓男店主報案，稱在店舖被兩名男子一把約25厘米長的西瓜刀指嚇，並劫去店內共價值約122元的7隻手錶、約20萬元現金及其銀包和手提電話。兩名劫匪之後逃去。警員接報到場調查後，將案列作「行劫」，交由旺角警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方正追緝兩名介乎25至30歲男子，身高分別1.7米至1.8米，案發時分別身穿黑色上衣和黑色長褲，以及灰色上衣及黑色長褲。

事發時有附近店舖的職員聽到店主夫婦在錶行內與人爭執數分鐘，隨後有手亮刀劫去多隻手錶和現金等財物。男店主事後向相信為店舖職員談及事發情況，形容「嘩幾驚呀！」，又以手比劃刀的長度達一呎，再「以手代刀」放近對方頸部，「（用刀）『降』埋你度呀，好利㗎，揩一揩都流血」。