荃灣生果舖多次遇竊　店主請君入甕捉賊　豪言「無錢咪請你食」

荃灣發生失竊案。今日（16日）凌晨5時許，警方接報指，一名賊人在大河道30號地下一間生果舖偷走數個西班牙柿，但被生果檔負責人鍾先生守株待兔埋伏制服，最終被警方拘捕。

鍾生表示，過往收舖後，送貨工人將生果送到店前，由於價值不高，所以自己沒有即時返舖處理，因而被賊人有機可乘，閉路電視曾經拍到賊人「幾個幾個咁偷」，甚至試過食髓知味，空手偷完後攜袋折返再偷，情況變得猖狂，但始終「損失唔大，唔想搞大件事」，所以傾向獨自處理。後來，他擔心一旦「入貴貨」，一箱車厘子市值數千元，若被賊人逐箱偷走，店舖損失慘重，因此為了斷絕後患，所以今日凌晨趁運輸工人送貨後，特意提早回店守株待兔，待賊人犯案一刻上前抓捕，希望以儆效尤。



生果檔負責人鍾先生表示，希望事件經報道後，「令賊人不再猖狂」。（林振華攝）

鍾生憶述，當時見到一名男子偷走西班牙柿，於是現身喝止和報警，對方棄柿逃走，他連忙上前嘗試制服對方，但遭到賊人反抗，於是猛喝「再反抗就唔客氣」，最終賊人束手就擒，交由警方處理。

鍾生表示希望事件經報道後，「令賊人不再猖狂」，直言「真係想食無錢，唔好偷，偷始終係犯罪，想食咪落嚟問我攞，請你食都仲得」，切勿以身試法。

警方表示，警員經調查後，以涉嫌「盜竊」罪名拘捕一名65歲姓李男子。