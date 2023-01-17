油麻地擄人案｜新義安「茶煲」遭擄上山　同門毒品數糾紛現羅生門

油麻地七人車擄人案，再有更多內情曝光。消息透露，懷疑有份策劃今次案件的人，為活躍於藍田一帶的新義安成員「志樂」，他近年在江湖上惡名昭彰，多次捲入「黑吃黑」的毒品糾紛、拖馬施襲事件，掀起不少江湖風波。據知，有人今次懷疑同門私吞涉款數百萬元的毒品，大為不滿，故擄走同門的手下、綽號「茶煲」的姓陳（19歲）男子，帶上秀茂坪的山頭影裸照，希望逼使對方給錢，惜沒取得分毫。不過，消息指，雙方恩怨難以辨別誰是誰非，被指私吞一方反駁過往亦曾被「食夾棍」，以致事件變成「羅生門」。

西九龍總區重案組昨日接手調查後，尋獲受害人及拘捕兩名負責做「天文台」角色的男女，現正積極追查涉案七人車下落，以及追捕在逃人士歸案，包括案中主腦。



▼巴士乘客直擊七人車擄人後逃逸經過▼



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據了解，「茶煲」昨日（16日）偕一名男友人於油麻地彌敦道近碧街一間「海底撈」吃火鍋。當時一對情侶坐在鄰桌，其實他們是「天文台」，負責監察茶煲的行動。當見到茶煲結帳離開後，便立即通風報信，通知同黨駕車前來擄人。至昨日凌晨5時許，油麻地街頭便上演一場街頭擄人事件，一輛七人車駛至彌敦道近碧街，車上跳出4名大漢，有人拔出利刀及恐嚇茶煲，並將他拉上七人車。七人車隨即開行，但倒駛時撞及一輛城巴車頭，然後駛上行人路，繞過車龍後往旺角方向逃去。

據悉，茶煲其後被帶到秀茂坪區一處山頭，遭「剝光豬」拍下裸照，對方企圖逼使他交出毒品數無果，最終在中午前將他放行。茶煲重獲自由後，先回家睡覺，及至傍晚6時許打算到旺角警署報案，被探員於警署門前截停。重案組人員亦於相若時間，在將軍澳區拘捕一名姓譚（21歲）本地男子及一名姓梁（18歲）本地女子，涉嫌「串謀非法禁錮」。他們現正被扣留調查。據悉，被捕兩人便是擔任「天文台」角色的情侶。

▼警方於現場調查事件▼



▼警方拘捕2名男女，圖為被捕男子▼

