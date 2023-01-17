有片｜上環停車場私家車高速爬頭過彎　致後車險撞上　終自吃苦果

上環信德中心停車場今早（17日）發生驚險一幕。網上車cam顯示，一名女司機駕駛一輛私家車，懷疑準備駛離停車場期間，沿螺旋斜道落斜，其間沒有理會其他行車，高速爬頭過彎。後車司機險撞上，於是連忙煞停。

事件並沒告一段落，情況竟出現大逆轉，後車司機不忿其作為，駛近前車並響安開窗大喊跟女司機理論。女司機懷疑只顧回應，最終猛撞停車場圍欄。片段引起網民熱議，認為女司機自吃苦果，亦有人認為後車司機追上響安的行為或構成滋擾。



+ 3

片段顯示，片主當時駕車駛入信德中心地下入口，正沿螺旋斜道向上駛。當駛至一樓時，一輛私家車突然從左邊高速落斜，疑因其前方有一輛七人車在讓線位停下，私家車竟岡顧兩車安全，於兩車之間直接抽頭過彎，在樓層內高速飛馳，險撞上片主的車輛。

片主頓時急煞停車，並響安示意，但對方未有理會。片主疑感不忿，從後追上該輛瘋狂行徑的私家車，再次長按響安，開窗咒罵「你痴線㗎？」。私家車女司機聞聲，搖低車窗回應，懷疑其間再次沒留意路面情況，最終在一個彎位猛撞旁邊防護欄，始停下。

事件引起網民熱議，形容事件為「大逆轉」，不齒女司機的行為，幸災樂禍留言﹕「撞完個心舒服哂」，亦有網民批評女司機的駕駛態度及技術，質疑「想問下邊個考官比佢pass，考官都要重考」。亦有人提醒片主，片中響安尾隨私家車的行為，有機會滋擾他人，「小心佢掉轉頭話你惡意影響咗佢」。

警方表示，今日（17日）上午11時許，接獲上環干諾道中168-200號一個停車場保安報案，一輛私家車在停車場駕駛時，失控撞毀圍欄。涉事司機為一名51歲姓張女子，事後停車場與女車主私下和解，毋須警方介入。警方將案件列作「交通意外沒人受傷」。