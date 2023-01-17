六旬漢經深圳灣到內地遇查　藏$3000走私藥被捕　包括止痛退燒藥

海關昨日（16日）在深圳灣管制站偵破一宗懷疑走私藥物案件，關員為一名準備前往內地的60歲男旅客清關時，在其手提行李中檢獲約3400粒和約900毫升懷疑受管制藥物，主要包括含撲熱息痛或布洛芬成分的止痛退燒藥，估計市值共約3000元，於是將他拘捕，案件仍在調查中。



關員在深圳灣管制站為一名準備前往內地的60歲男旅客清關時，在其手提行李中檢獲約3400粒和約900毫升懷疑受管制藥物，主要包括含撲熱息痛或布洛芬成分的止痛退燒藥，估計市值共約3000元，於是將他拘捕。（海關提供圖片）

海關強調走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

海關再次提醒市民，旅客攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取。然而，若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。

此外，若有關藥物被列為危險藥物、抗生素或第1部毒藥，亦須受《危險藥物條例》（第134章）、《抗生素條例》（第137章）或《藥劑業及毒藥條例》（第138章）規管，須獲醫生處方才可攜帶過關。

農曆新年將至，海關於假期前及期間會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲執法，打擊各類走私活動。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。