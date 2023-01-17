警屯門掃黃及打擊黑工　拘6女子

屯門警區特別職務隊、特遣隊、雜項調查隊及刑事部人員根據線報及深入調查後，今日（17日）下午約3時在區內展開掃黃及反非法勞工行動，突擊搜查區內21間樓上按摩場所，搗破一個懷疑賣淫場所及4個懷疑僱用非法勞工的場所。行動中，人員共拘捕一名本地女子及5名內地女子，年齡介乎35至45歲，分別涉嫌「協助管理賣淫場所」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」及「違反逗留條件」，現正被扣留調查。



行動中，人員檢獲一批證物，包括按摩床、按摩油、避孕套、毛巾、即棄內褲、相關場所的海報及招牌燈箱等。屯門警區指將繼續採取情報主導的策略，打擊區內各種犯罪活動。

警方重申，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。而根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。