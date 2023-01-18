旺角派對房間疑被偷走布偶貓　飼主泛淚光盼歸還：我唔想無咗佢！

旺角懷疑發生偷貓案。凌晨3時半左右，警方接獲一名男子報案，指在西洋菜南街旺角城市中心，被人偷走一隻貓。警方接報到場調查，經翻看閉路電視後，發現有3名可疑人較早時抱著一隻貓離開大廈。警方正調查事件，貓隻仍未尋獲，該3名可疑人仍然在逃。



報案男子姓蔡，為旺角城市中心一間樓上派對房間的店東。據悉，凌晨1時許，蔡發現其派對房間的大門打開，其飼養的布偶貓則不翼而飛，大驚翻查閉路電視，得悉走廊位置有3人將其貓抱走。蔡一度在區內四下尋找，但惟未有所獲，只好在約兩小時後報警求助。

蔡事後眼泛淚光地向記者表示，被偷走的布偶貓是雄性，名為「布歐」，約8個月大，「係前度女朋友分手前送比我，我唔想無咗佢！」希望賊人盡快歸還愛貓。

飼主蔡先生向警方講述事件。(陳永武攝)

警方指，事主姓蔡，36歲。而涉案疑人為3名男子，第1名男子蓄黑短髮，案發時身穿黃色外套及黑色褲；第2名男子蓄黑短髮，案發時身穿黑色外套及藍色牛仔褲；第3名男子光頭，案發時身穿黑色外套及黑色褲。

警方於凌晨3時半接獲蔡男報案，指旺角西洋菜南街74至84號一單位，一隻貓不見了，懷疑被上述3名疑人盜去。人員接報到場，經初步調查，案件列「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。