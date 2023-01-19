將軍澳反黑組聯同刑事部打擊非法收債　牽出高利貸集團拘13人

將軍澳警區去年2月開始展開代號「銳將」的打擊非法收債計劃，針對較高風險單位附近部署預防罪案，又調查放高利貸財務公司。過去10日將軍澳警區反黑組聯同刑事部，以刑事恐嚇等罪行拘捕13名男子（14至36歲），涉嫌與去年9月至今年1月共9宗非法收債案有關。調查期間警方發現非法收債案背後涉及高利貸情況，遂在旺角區一持牌財務公司進行搜查，以「以過高利率放債」罪拘捕3名男子。



警方指自2019年起，將軍澳警區接獲有關非法收債的案件有明顯上升的趨勢。當中，涉及18歲以下人士參與的非法收債活動案件佔高比率。

有見及此，將軍澳警區刑事部人員由2022年2月開始在區內展開代號「銳將」（CHECKMATE）的打擊非法收債計劃，包括針對收債案件進行緊密監察、數據分析及情報搜集及在相關較高風險目標單位附近進行部署，預防罪案發生等。另外，人員亦對非法收債及收取高息貸款的財務公司進行調查，並加強與區內私人屋苑、公共屋邨及居屋的管理公司人員聯絡，提醒他們加強有關保安措施。截至2022年12月，有關同類型案件的數字有明顯下降。

將軍澳警區反三合會行動組聯同警區刑事部，一連十日（1月9日至18日）展開反非法收債行動，並以「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「串謀刑事毀壞」及「以過高利率貸出款項」拘捕10名本地男子及3名本地男童，年齡介乎14至36歲。他們涉嫌與2022年9月至今年1月期間在區內發生的9宗懷疑與非法收債相關的案件，涉及債務金額共約50萬元。被捕人當中有部份人懷疑有三合會背景。

警方在調查其中一宗非法收債案件期間，發現背後涉及高利貸情況，遂在旺角區一持牌財務公司進行搜查，並以「以過高利率放債」罪拘捕一名28歲本地男子及兩名33歲本地男子。人員亦在該公司單位內檢獲一批懷疑借貸文件、收債字條及電腦等。

案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到

警方重申，「以過高利率貸出款項」及「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，而「刑事恐嚇」最高刑罰則為監禁5年，市民切勿以身試法。警方亦提醒市民應審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸。

警方留意到有越來越多青少年為「搵快錢」而被不法分子利用，將軍澳警區十分關注青少年罪行，提醒青少年切勿因一時貪念以身試法。