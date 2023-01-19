旺角錶行劫案警再拘3人　兩男另涉上月另一劫案共搶$170萬財物

旺角總統商業大廈一間錶行上周四（12日）發生劫案，兩名持刀賊劫去7隻共值122萬元的勞力士名錶、20萬元現金及職員的電話和銀包，44歲男店主受傷送院。警方繼上周六（14日）拘捕一名男疑犯後，前日及昨日（17及18日）再拘捕一男兩女，包括案件主腦，並在兩次行動中起回旺角錶行劫案的其中一隻價值29萬元的失錶及20多萬元現金，更揭發其中兩名被捕人涉嫌與上月黃大仙另一宗劫案有關，兩案合共涉款170萬元。



警方就1月12日的旺角錶行劫案，以及去年12月12日的黃大仙劫案，合共拘捕4人，旺角警區刑事總督察陳孟豪（右）交代案情。（梁偉權攝）

一被捕女報稱物理治療師

旺角警區刑事總督察陳孟豪今日（19日）交代案情時表示，警方繼上周四就旺角錶行劫案拘捕一名26歲男子後，在前日及昨日（17及18日）行動中，再於屯門、上水及旺角拘捕一名24歲男子，以及兩名女子，涉嫌「串謀行劫」、「處理贓物」及「協助罪犯」，並在24歲男子身上檢獲約10萬元現金。兩名男疑犯分別報稱任職餐廳侍應及地盤工人，正被扣留調查；兩名女疑犯則分別報稱是侍應及物理治療師，已獲准保釋候查。據悉報稱任職餐廳侍應的26歲男疑犯為越南籍，但在香港出生，與其餘3名疑犯均持有香港身分證。

陳孟豪稱，警方調查時發現，兩名男疑犯除與旺角錶行劫案有關外，亦與去年12月12日黃大仙區另一宗劫案有關，當日事主被兩名匪徒以刀指嚇，搶去身上7萬元現金、一隻名貴手錶及一部手提電話。至於兩名女被捕人則涉嫌曾經協助罪犯匿藏及逃避警方追捕。警方相信，兩宗劫案的疑犯均已被捕。

陳孟豪又表示，相信疑犯就劫案有部署及計劃，包括有計劃好事後逃走路線。據了解，匪徒犯案前均已選定目標，包括低設防的店舖，以及有現金及名錶在身上的人。警方仍在追查兩案其餘失物的下落，呼籲有相關資料的市民致電3661 8751，與旺角警區重案組第三組聯絡。

旺角錶行劫案發生於上周四（12日），總統商業大廈2樓一間樓上錶行遇劫，有附近店舖的職員聽到店主夫婦在錶行內與人爭執數分鐘，隨後有賊人亮刀劫去多隻手錶和現金等財物。男店主事後向相信為店舖職員談及事發情況，形容「嘩幾驚呀！」，又以手比劃刀的長度達一呎，再「以手代刀」放近對方頸部，「（用刀）『降』埋你度呀，好利㗎，揩一揩都流血」。

旺角總統商業大廈2樓一間錶行本月12日遭兩名刀匪劫去勞力士錶及20萬元現金等，店主夫婦（左及中）協助警員調查。（梁偉權攝）

旺角警區刑事部經深入調查和情報分析後，上周六在旺角區拘捕一名在本港出生而持有香港身分證的26歲越南籍男子，在其身上起出一隻手錶失物和十多萬元現金，拘捕過程中，對方試圖反抗，最終令到一名警員受傷，涉案男子涉嫌「行劫」、「襲警」及「拒捕」3罪被捕。

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至於去年12月12日的黃大仙劫案則發生於大有街一幢工業大廈，34歲姓陳男事主當日清晨在派對房間（partyroom）消遣後離開，在𨋢口等𨋢期間，兩名持牛肉刀的男子突然衝出，用刀指向事主頸部，將他推到後樓梯，劫去一隻價值16萬元的勞力士手錶、一部值1.1萬元的手機及約7萬元現金。