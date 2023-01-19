$2500萬冰毒溝薑粉寄港　需加工提煉分開　44歲黑漢收貨被捕

販毒集團覷準農曆新年長假期前毒品需求大增，將冰毒從泰國偷運入港，甚至混入乾黑薑粉內企圖以假亂真，取貨後再以離心機分開毒品，但海關道高一丈，憑細心觀察識破罕見販毒手法，在青衣一個物流中心檢獲36公斤懷疑冰毒，市值2,500萬元，昨日（18日）順藤摸瓜在深水涉拘捕一名有黑社會背景的收貨男子，已暫控其兩項罪名，案件明日（20日）提堂。



海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達交代案情指，關員根據線報前往青衣一個物流中心查驗報稱乾黑薑粉的貨品，關員憑細心觀察在兩箱合共89包健康食品中找出毒品，先用強光照射，發現咖啡色細粒粉末混入結晶體，於是用人手分開兩者，再將結晶體進行快速毒品測試，證實對冰毒呈陽性反應，約重36公斤，市值2,500萬元，相信毒販收貨後加工提煉，甚至要出動大型機器例如離心機，花費一段時間才能將兩者分開，繼而分銷市面。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達交代案情指，關員查驗一飄報稱乾黑薑粉的貨品期間，先用強光照射，發現咖啡色細粒粉末混入結晶體，於是用人手分開兩者，再將結晶體進行快速毒品測試，證實對冰毒呈陽性反應。（陳浩然攝）

關員展開監控遞送行動，昨日（18日）在深水埗見到涉案44歲男子簽收該批貨品，相信他打算將毒品搬到附近處所，於是上前拘捕，並在處所檢獲兩個吸毒工具。男子報稱無業，被暫控一項「企圖販運危險藥物」和一項「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」，案件明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，涉案男子有黑幫背景，案中毒品由泰國入口，海關正在調查確實來源。

張廣達相信販毒集團在農曆新年長假期前囤積毒品，海關繼續從各個層面上嚴厲打擊販毒活動，重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。