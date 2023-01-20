花園街天台屋起火20英短貓死亡現場曝光　戶主悲哭：燒晒我20隻仔

旺角花園街一座大廈今午（20日）發生火警，現場20隻英國短毛貓葬身火海，現場慘況曝光。事發今午近5時，花園街145至161號僑明大廈天台位置冒煙起火，消防接報到場，派出煙帽隊並升起雲梯開一條喉撲救，約20分鐘後將火救熄。起火天台屋付諸一炬，20隻貓伏屍火場，男女貓主得悉愛貓死訊後情緒激動，在場悲傷哭說：「一場火燒晒我20隻仔…」



旺角花園街145至161號僑明大廈天台屋起火，全屋付諸一炬。

據了解，事發在大廈12樓天台的天台屋，戶主馮氏夫婦已在上均居住多年，養有約20隻自行在家繁殖的英國短毛貓，每隻價值一萬多元。事發前馮先生不在家，馮太則正在拜神，疑燒衣紙時意外點燃其他物品肇禍，天台屋全屋焚毁，20隻英國短毛貓死亡。

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馮氏夫婦見愛貓不幸離世，情緒激動，馮先生語帶哭腔說：「20隻貓仔就咁樣無晒，一場火燒晒我20隻仔……」馮太亦對20隻愛貓「咁樣就去晒」感悲痛，更一度激動大叫：「多X謝啲鬼神，以後唔裝香畀你哋！」

旺角花園街一座唐樓天台起火，冒出大量濃煙。（熊翠蘭攝）

愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示，愛協下午接報派員到現場，並接收火警中20隻去世英國短毛貓的屍體，會暫時存放於雪櫃，待貓主決定如何處理貓屍後再跟進。