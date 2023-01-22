羅便臣道單位3級火　疑卡拉OK機短路　9人受傷包括1名消防隊長

西半山羅便臣道發生三級火警釀9傷，包括一名消防隊長。大年初一（22日）中午12時01分，羅便臣道9號薈萃苑23樓一個單位發生火警。單位陷入火海，濃煙噴出窗外，樓上兩三層外牆也告熏黑，連地下大堂亦有煙滲出，有住戶聽到外傭求救聲。消防員接報正在場灌救，羅便臣道封路，現時交通繁忙。火警中，7人不適送院，包括一名消防隊長，以及一名因吸入濃煙而失去知覺的中年男子；另有2人自行到醫院求醫。



現場消息稱，當時住戶在單位內唱卡拉OK，其間卡拉OK機冒煙起火燒着窗簾，火勢蔓延越燒越猛烈，單位的女傭大叫救命。警方及消防皆接獲多名市民報案，趕赴現場救援。消防處於下午1時24分將火警升為3級，火勢於2時20分受到包圍，2時39分受到控制，並於下午3時43分大致被救熄。消防員曾動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。32男38女住客自行或由人員協助疏散到安全位置，消防員亦協助將大廈被困狗隻救出。

火警中，共有7人由救護車送院治理，主要因吸入濃煙不適，當中2人傷勢較重，包括一名消防隊長及一名姓鍾60歲男保安員，兩人半昏迷被送院；其餘5名傷者均清醒，年齡介乎42至75歲，包括起火單位的姓鍾75歲男住戶手部受傷及58歲菲傭，以及3名其他單位的菲傭。另外，一名58歲菲傭抱同一名2歲男童，自行乘的士前往醫院求醫，兩人俱清醒。

警方及消防經調查後，相信上址因卡拉OK機電線短路引致火警，起火原因沒有可疑。

住在起火單位樓下的菲律賓籍外傭Nanika表示，案發時僱主不在家，她正準備外出到附近教會聚會，朋友致電通知才得悉大廈起火，稍後跟隨警員及消防指示疏散到地面，途中她看到大廈濃煙四起，嚇得不停顫抖，激動落淚，需要警員在旁安撫情緒。

女傭Nanika跟隨警方指示走火警。（鄭嘉惠攝）

單位冒出濃煙。（翁鈺輝攝）

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