羅便臣道三級火｜起火單位窗框飛脫　濃煙吹向鄰廈　街坊未敢開窗

西半山羅便臣道9號薈萃苑發生三級火警，導致6人不適送院，包括一名消防員。街坊何先生向《香港01》提供火警片段，拍攝到大廈背面的火勢，可見單位火光熊熊，更有窗框被燒至甩脫墮地。單位冒出大量濃煙，更吹向鄰座大廈，以致視野受阻。



單位冒出大量濃煙。（讀者何先生提供）

何先生表示，今午12時許，他正外出拜年，接獲家中外傭通知指薈萃苑發生火警。他趕回家查看後，發現起火單位火勢猛烈，冒出大量濃煙，以致上層外牆被熏黑，而下層單位亦被波及著火。其後風勢影響下，濃煙吹向其單位，他立即緊閉窗戶。消防處早前亦曾提醒，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

一名住在起火單位樓下的菲律賓籍外傭Nanika表示，案發時僱主不在家，Nanika正準備外出到附近教會聚會，朋友致電通知才得悉大廈起火，並跟隨警員及消防疏散指示到地面。她到達地面後，看到大廈濃煙四起，全身不停顫抖，激動落淚，需要警員在旁安撫情緒。

消防指，火勢於下午2時20分受到包圍，於下午2時39分受到控制。消防人員動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。至下午3時許，現場可見，消防仍然進行搜救行動，並救出一隻狗，牠看起來精神無恙。