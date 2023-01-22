天眼直擊｜屯門髮型屋寄養雀鳥被盜　雀主疑愛鳥已遇害斥賊人冷血

屯門發生雀鳥盜竊案。一隻被寄養在井財街一間髮型屋的受傷「紅耳鵯」黑色雀鳥「黑仔」，上周五（20日）被人偷走。雀主已就事件報警，更發現閉路電視拍下整個偷雀過程，可見偷雀賊曾將黑仔捉緊在手中，質疑他已即場用力箍死黑仔。警方將案暫列作「盜竊」處理。



被盜雀鳥「黑仔」。（雀主鄭先生提供）

雀主鄭先生向《香港01》表示，事發在上周五（20日），他當日早上9時許路過髮型屋時，仍見到黑仔，至10時許再經過時便發現黑仔失蹤。他與髮型屋方面即時印發尋雀啟事，並到處尋找黑仔，至昨日（21日）下午4時許，他尋得附近店舖的閉路電視片段，發現黑仔竟是遭賊人偷走，於是報警。

鄭先生提供的閉路電視片段顯示，20日早上約10時08分，身穿藍色外套的偷雀賊走到髮型屋外，當時黑仔原本站在鳥籠外，賊人站在旁邊，又在附近徘徊及四處張望，約一分鐘後再次走到鳥籠旁邊，伸手狀似逗雀，但黑仔向反方向跳到鳥籠後方避開，賊人伸手想捉牠，牠則跳到街上。

▼黑仔被盜經過▼



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另一閉路電視片段顯示，約半分鐘後，黑仔已返回鳥籠內，賊人伸手入鳥籠，黑仔在籠內亂飛掙扎，惟賊人最終成功把牠捉出來。鄭先生指出，片段顯示賊人「一隻手揸住佢（黑仔），好大力，一隻手就捉住佢個嘴唔畀佢叫，嗰隻雀仔好痛苦」。他形容黑仔很脆弱，片中見到牠豎起尾巴，代表已未能呼吸，「咁樣揸住佢摙住條頸，唔使一分鐘就走咗（死掉）啦」，認為事件除盜竊外亦涉及虐畜，估計黑仔已兇多吉少。他斥偷雀賊冷血，認為賊人是「想攞佢（黑仔）命」。

▼黑仔被盜經過▼



鄭先生向記者表示，黑仔是他去年5月在旺角雀仔街以500元購入，當時牠仍是雛鳥，連毛也未長出，鄭是因知道牠身體有傷，「唔忍心」故買回來飼養，現時牠雖已一歲，但因右邊翅膀受傷，「飛到枱面咁高就會跌」。

同樣姓鄭的髮型屋店主說，黑仔曾被送到漁護署驗傷證實傷殘，因雀主不懂飼養受傷的鳥，故把牠送到平日有幫忙照顧受傷雀鳥的髮型屋寄養。雀主鄭先生則說，今次黑仔被盜不影響他與髮型屋的關係，「只係怪呢條友（賊人）做啲咁嘅嘢」，「唔明啲人咁貪心，咩都要攞，仲要咁暴力」。

鄭先生提及，雖然已就愛鳥被盜報警，惟「一個警區日日偷呃拐騙咁多」，警方恐怕也未必能幫忙，只能盡量找尋偷雀賊。