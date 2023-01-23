荃灣渡輪碼頭九旬翁海中浮沉　獲救昏迷送院後不治

荃灣有人墮海。今晚（23日）7時36分，警方接報荃灣渡輪碼頭有一名老翁在海中浮沉，警方及消防派員到場搜索，暫未有發現。現場所見，救援人員於岸邊以電筒照向水面尋找失蹤老翁，消防潛水船亦到場支援，有蛙人下水搜索。現場一張長凳上發現衣物及鞋，懷疑屬老翁所有。至晚上9時許，救援人員尋獲老翁，把他救回岸上，他昏迷由救護車送仁濟醫院搶救，延至晚上9時半前不治。死者92歲姓許，警方初步調查相信他是自殺。

據目擊者透露，事發時他與朋友在上址聊天，發現一名沒穿衣物、戴口罩的老翁在離岸15米的位置，向對岸方向游去，其間載浮載沉，約1分鐘後下沉，不知所終。過程中老翁沒有叫救命，惟目擊者見老翁失去蹤影，擔心有意外，「佢戴住個口罩，估佢唔係玩，所以就拿拿聲報警。」



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