羅便臣道三級火｜消防隊長與保安吸入濃煙　留醫一日均情況危殆

西半山羅便臣道昨日（22日）中午發生三級火警釀9傷，包括一名消防隊長。截至今晚（23日）11時15分，該名30歲姓孫消防隊長與另一名60歲姓鍾男保安員均情況危殆，在瑪麗醫院留醫。



事發在昨日大年初一中午12時01分，羅便臣道9號薈萃苑23樓一個單位，住戶唱卡拉OK期間，卡拉OK機疑短路起火。單位陷入火海，濃煙噴出窗外，樓上兩三層外牆也告熏黑，連地下大堂亦有煙滲出，有住戶聽到外傭求救聲。火警中，7人不適送院，其中姓孫消防隊長及姓鍾男保安員吸入濃煙，送院時半昏迷；另有一名58歲菲傭抱同一名2歲男童，自行乘的士前往醫院求醫。

警方及消防皆接獲多名市民報案，趕赴現場救援。消防處於下午1時24分將火警升為3級，火勢於2時20分受到包圍，2時39分受到控制，並於下午3時43分大致被救熄。消防員曾動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。32男38女住客自行或由人員協助疏散到安全位置，消防員亦協助將大廈被困狗隻救出。

7名傷者由救護車送院，除姓孫30歲消防隊長及一名姓鍾60歲男保安員半昏迷外，其餘5名傷者均清醒，年齡介乎42至75歲，包括起火單位的姓鍾75歲男住戶手部受傷和58歲菲傭，以及3名其他單位的菲傭。另外，一名58歲菲傭抱同一名2歲男童，自行乘的士前往醫院求醫，兩人俱清醒。

警方及消防經調查後，相信上址因卡拉OK機電線短路引致火警，起火原因沒有可疑。

單位冒出濃煙。（翁鈺輝攝）

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