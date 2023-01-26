消防員陳錦輝蒲台島釣魚徹夜未回　家屬發相尋人　一周兩釣客失蹤

30歲男子陳錦輝昨日（25日）上午放工後，向家人透露會到蒲台島釣魚；惟至凌晨還未回家，家人擔心其安全，報警求助。據了解事主任職消防員。今早（26日）10時，警方、消防處及政府飛行服務隊到蒲台島一帶展開海空搜索行動。陳錦輝的家人今早在Facebook發文尋人，並上載陳錦輝出發時身穿衣服的圖片。



警方今日（26日）呼籲市民提供1名在紅磡失蹤男子的消息。30歲男子陳錦輝昨日（1月25日）上午在佛光街最後露面後便告失蹤，其家人今日向警方報案。

他身高約1.7米，體重約75公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿黑色外套、藍色長褲、黑色鞋，攜有一個白色魚竿袋及一架手拉車。

任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電36618036或90106542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

這已是本周第二名釣魚客失蹤，大年初二（23日）一名65歲男子陳樹離家到龍鼓灘釣魚，至夜晚仍未回家，家人決定報警。政府飛行服務隊及水警事後在海中心搜索，至今仍未尋回。