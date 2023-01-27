年初四蘭桂坊酒吧爆衝突　群煞「撻朵」圍毆男酒客　友人籲尋兇

農曆新年長假期不少人到酒吧夜店消遣，惟於年初四（25日）凌晨蘭桂坊一間酒吧爆發衝突，有傷者報稱遭10多名黑漢圍毆，身體多處受傷留醫。友人希望目擊者向警方提供資料協助拘人，「經過呢次都唔敢去（涉事酒吧）玩」。



傷者友人李先生向《香港01》表示，周三（25日）凌晨與數名友人到蘭桂坊中央廣場一間酒吧消遣，當時場內一幫人士較早前已曾與他人爭執，其後疑因醉酒問題，再與其男友人發生口角，對方自稱為黑社會成員，突然間10多人向友人拳打腳踢，「打到佢瞓喺度」，另外旁邊兩名朋友亦被打傷。李先生又指當時酒吧保安沒有協助他們報警，更著他們離開酒吧。友人於離開後報警求助，惟施襲者已銷聲匿跡。

李先生指，友人回家休息後，同日到警署落口供，及後因感到不適求醫，即時被醫生安排入院，其鼻、肋骨及下體均受創，目前仍然留醫。李希望有目擊者向警方提供資料協助拘人，「幫幫手搵吓人，我哋都係客，經過呢次都唔敢去（涉事酒吧）玩」。

警方表示，接獲一名39歲男子報案，指當日凌晨與友人到中環一間酒吧消遣，期間發生爭執，於離開時被約十多名人士襲擊，後腦受傷及鼻流血。報案人回家休息後向警方報警，案件暫列襲擊致造成身體傷害，由西區警區刑事調查隊跟進。