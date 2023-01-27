觀塘童黨公園打人拍片稱「我哋最X惡」　4黑幫少年落網

有黑幫背景的少年糾黨在觀塘公園流連，多次向公園內的其他使用者拳打腳踢，更拍下過程並放上網，標示「我哋觀塘最X惡」，其惡劣行徑引起大眾關注。



秀茂坪反三合會行動組迅速採取行動，今日（27日）以「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕4名有黑社會背景的少年（年齡介乎14至17歲），警方指涉案童黨以目光問題等藉口，向受害者施襲，並呼籲大眾，若曾經遇到上述情況，應立刻與警方聯絡。



網上近日流傳一條約30秒片段，拍得有童黨聯群結隊，在公園球場遊蕩，並圍毆其他青年。少年又在影片中，標籤其他童黨社交媒體帳戶名稱，並形容「我哋觀塘最X惡」，十分囂張。

秀茂坪反三合會行動組主管盧業威督察表示，警方留意到有關片段，童黨在三個不同地點，包括康寧道公園，襲擊不同受害人，警方經深入調查後，迅速鎖定疑犯身分，今日（27日）以「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕4名男童，他們年齡介乎14至17歲，涉嫌與發生在去年10月至12月的3宗欺凌案件有關，事件牽涉4名受害人。

警方秀茂坪警區總督察（刑事）鄔凱寧及反三合會行動組主管盧業威督察交代案情。（王譯揚攝）

警方又指，4名被捕男童具有黑社會背景，他們均互相認識，其中兩人已輟學，另外兩人仍在讀中學。他們不時於公園流連，會以目光問題等藉口，乘機向公園其他使用者施襲，過程中有人拍片記錄，再經過後期剪輯，配上音樂，發布在網上流傳，試圖引人注目。童黨在過程中，並沒搶掠受害人財物，或使用武器。據悉，4名少年屬黑社會新義安成員。

盧業威指，片段反映童黨守法意識薄弱，恃仗人多勢眾、濫用暴力便能解決問題。警方對三合會行為採取零容忍態度，即使犯案人士未成年，絕不會姑息。由於案中受害人未曾向警方舉報案件，警方呼籲大眾，若曾經是案中受害者，或目擊罪案過程，請立刻致電秀茂坪反三合會行動組3661 6275。