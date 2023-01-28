德福停車場租戶被誤扣100倍月費達$34萬　港鐵指正調查　渣打致歉

由港鐵管理的德福廣場停車場今日（28日）出現自數轉賬繳費錯誤，有租戶向《香港01》表示，其戶口昨日（27日）被港鐵扣數$34萬，為正常租金的100倍，戶口因此被透支，不滿「好似爭咗人幾廿萬咁」，擔心事件影響信貸紀錄。負責扣數的渣打銀行表示正與相關客戶了解並將盡快修正，又為事件致歉。



德福廣場停車場租戶Ｗ先生向《香港01》表示，其戶口本月被港鐵扣數$34萬。（資料圖片）

德福廣場停車場租戶W先生（化名）向《香港01》表示，已租用該車位約10年，過往使用自動轉賬扣數繳費一直相安無事，惟今早突然收到銀行短訊，指其匯豐銀行戶口被透支逾$29萬，經檢查後，發現戶口昨日遭MTR CORP LIMITED、經渣打銀行扣數$34萬，為正常租金$3,400的100倍。

W先生於是致電德福停車場了解，其後有職員回電表示已知悉轉賬出錯，正逐一向受影響租戶了解情況，惟需要等待下周一，相關職員再向銀行對數及跟進。W先生又表示向匯豐銀行查詢，職員指戶口目前會每日累積利息，建議他「如果自己有錢就冚咗條數先」，惟W先生稱事件並非自己錯失，「點解要我用自己錢，應該由港鐵負責」。W先生指受事件影響心情忐忑，認為現時投訴無門，又擔心事件影響信貸紀錄，不滿「好似爭咗人幾廿萬咁」。

渣打：將盡快修正 為事件致歉

渣打發言人表示，銀行今天收到企業客戶港鐵的通知，昨天少部份客戶經銀行自動轉賬系統繳交停車場月費的扣數金額出現誤差，正與相關客戶了解，並將盡快主動為客戶作出修正。事件對客戶帶來不便，銀行表示抱歉。港鐵回覆指，收到個別停車場月租客戶查詢，本月經銀行自動轉帳繳付月費時金額出現誤差，已即時展開調查以了解原因，並聯絡相關的銀行跟進情況，務求盡快安排相關退款事宜。