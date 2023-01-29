車CAM直擊｜Benz危駕惹鐵馬追捕　太空館外自炒司機跳車狂奔逃逸

尖沙咀1輛平治私家車昨日（28日）深夜11時許在太空館外自炒，警方經調查揭發原來車輛被套上假牌，車上藏有毒品，相信為毒品快餐車。交通警電單車追捕平治的行車紀錄在網上曝光，可見鐵馬在彌敦道上一直響號窮追私家車，私家車竟無視警告，毫無減速之意，高速右轉入梳士巴利道香港太空館對開，惟失控炒欄。另1條片段可見相信在司機的1名男子棄車逃去，向着九龍公園徑方向逃去無蹤；至於交警則疑在追犯期間跌倒，腳部受傷。



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涉事平治撞毀6米長鐵欄後車頭損毀。（黃江奇攝）

網上車CAM片段顯示，事發於昨日（28日）深夜11時42分，尖沙咀彌敦道近崇光百貨傳出1下剎車聲，然後可見1輛黑色平治私家車高速越線駛至，後方1架交警電單車亮燈窮追。平治見紅燈全無減速之意，繼續衝燈，惟高速右轉入梳士巴利道，在香港太空館對開失控「自炒」撞毀6米長鐵欄。司機棄車逃走，警員亦下車追上。司機在糾纏間掙脫，沿梳士巴利道走到九龍公園徑逃去無蹤。另1條片段中警員疑在推撞間跌倒，腳部受傷。

現場消息稱，平治私家車較早時份沿佐敦柯士甸道往方向行駛，突然違規左轉駛入彌敦道，其間更一度撞欄。警員於是展開追捕，但平治加速駕駛逃走，至少5度衝紅燈。

警員調查發現涉事平治被套上一個屬於白色Tesla私家車的車牌，並在車頭位置起出約56克懷疑可卡因，市值約5萬元，同時安排緝毒犬到場助查，案件列作交通意外無人受傷-政府財物損毀、襲警、行使虛假文書、危險駕駛及販毒，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，正追查一名年約30歲本地男子，身高約1.68米，案發時身穿黑色外套，警長腳部受傷，在救護車內接受治理，隨後送往伊利沙伯醫院治理。

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