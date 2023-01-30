馬鞍山地盤工20米高天秤墮平台　2小時後救出昏迷送院亡

馬鞍山彩沙街一個地盤今午（30日）有工人由高處墮下。警方於下午5時接報，彩沙街金門建築地盤一名50歲姓陳男工人由20米高的天秤墮下，跌於2樓工作平台，消防到場設法由平台把事主救到地面，坍塌搜救專隊（USAR）亦到場救援，至晚上近7時把事主救出，由救護車送威爾斯親王醫院搶救，延至晚上7時半前不治。現場消息指，有人目擊事主爬至20米高的天秤後墮下，事主送院時昏迷不醒、沒有呼吸及脈搏。警方起初將案件列作「有人從高處墮下」，經調查後改列「自殺」處理。警方在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。據了解，事主生前因金錢問題不開心。



馬鞍山彩沙街金門建築地盤一名男工人由天秤墮至2樓工作平台，消防正設法把他救回地面。（朱永倫攝）

據了解，事發為香港城市大學白石學生宿舍地盤，目前建造至2樓。消息稱，有人目擊涉事男工人自行爬到20米高的天秤後跳下。現場消息指，事發後消防到場設法救援，搬走現場的板及鐵支後，以吊床把事主救起，以天秤吊至1樓平台作初步急救，之後連人帶吊床送進地盤一個工業用的斗，吊回地面，再將事主送上救護車送院，送院時救護員一直為其進行心外壓急救。

城大回覆《香港01》查詢表示，對事件表示震驚，並對傷者及其家屬致以深切慰問。校方正了解事件，已要求地盤承建商密切跟進事件及盡快就事件呈交報告。

金門建築亦回覆查詢表示關注事件，對死者家屬致以深切慰問，公司現正配合執法機構展開調查；又指出據初步資料顯示，事件似乎與地盤工作或運作無關。

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