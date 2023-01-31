大圍平治逃捕｜「碌卡黨」又一城買iPhone遭警跟蹤　撞車分贓四散

大圍紅梅谷路今午（31日）2時許發生交通意外，由賊匪駕駛的平治私家車逃捕時連撞5車，巴裔司機棄車逃走就擒，車上同黨則逃去無蹤。據了解，涉案賊匪為「打荷包」及「碌卡黨」，過去曾偷取他人信用卡後，購買iPhone並轉售圖利，刑事情報科根據線報早前鎖定該個的集團成員，今午港島總區重案組探員部署拘捕行動，跟蹤其中一名目標人士至又一城，發現他利用他人信用卡購買5至6部iPhone。賊人其後登上接應的平治私家車離開，沿獅子山隧道往沙田方向離去。

探員見狀駕車往附近方向兜截，其間匪徒疑發現遭跟蹤，立即加速逃走，最終在紅梅谷路遇紅燈，懷疑企圖撞車突圍失敗，車上匪徒帶同贓物棄車逃去。探員車輛駛至現場時，發現上址發生交通意外，賊匪車上空無一人，幸警方早已知道疑人的身材特徵，加上目擊途人協助指證，探員隨即追上及制服巴裔司機，惟其餘3名同黨則逃去無蹤。警方於司機身上及涉事私家車上，並未檢獲任何iPhone，只檢獲衣物及現金，相信贓物已被3名在逃疑人帶走。警方已鎖定3人身分，正追緝他們歸案。



據了解，該名被捕巴基斯坦裔男司機34歲，持「行街紙」，涉嫌「瘋狂駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕。有目擊者形容被捕人身型「大份」，被兩名便衣警員制服及拘捕時無反抗，當時警員身旁放有警棍。事件中3人受傷，包括被捕男司機，他報稱頭暈；另外兩名傷者分別是其他私家車的女司機和女乘客。