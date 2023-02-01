奪命車禍 | 青衣涌美路八旬翁遭撞斃　田螺車不顧而去

青衣今日（1日）發生致命交通意外。傍晚6時許，一輛田螺車沿涌美路，駛至長康邨康富樓對開時，撞倒一名橫過馬路的老翁。田螺車司機未有停車繼續行駛，老翁遭捲入車底及拖行約15米距離，及後倒臥馬路，尾隨車輛揭發事件，只見老翁頭顱爆開，倒在地上奄奄一息，送往仁濟醫院後證實不治。警方正調查事件及追緝涉事田螺車下落。



現場為涌美路長康邨康富樓對開。（林振華攝）

現場消息指，一輛田螺車沿涌美路往長亨邨方向行駛，駛至長康邨巴士站對開時，該名老翁懷疑不依照交通燈號，突然橫過馬路，被田螺車撞倒捲入車底，拖行約15米。現場遺留大灘血迹及一盒燒味飯。田螺車撞倒老翁後，懷疑沒為意繼續行駛，離開現場。事發後，有網上車cam流出，拍得事發後老翁倒卧在馬路上，頭部流血，奄奄一息，沒有反應。

目擊者陳先生憶述事發一刻。他指，當時他駕駛私家車，尾隨田螺車，對面線車輛突然響安，有途人大喊「撞到人」，當田螺車駛離。陳先生赫見老翁躺在路面上，重傷昏迷，身體呈屈曲狀，頭顱爆開，於是報警求助。陳先生形容，當時交通燈為綠燈，田螺車車速不快，撞到老翁後並沒有減速跡象，懷疑田螺車並沒為意車禍發生。