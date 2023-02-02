八鄉車內燒炭｜人夫到處留情　棄妻子及同居女友　為離世情人賠命

八鄉燒炭自殺案，40歲有婦之夫，疑難忘數月前自殺離世的女友，凌晨時分在昔日愛巢外車內燒炭身亡。事件揭露死者原是多情種子，與妻子分居多年，已然有同居女友，但卻對已離開情人念念不忘，終於為情所困，以自殺作結。



死者姓李，40歲，據悉在地盤工作。他與妻子結婚12年，育有一子，惟感情決裂，已經分居8年，目前已經有一名同居女友；可是他又瞞着女友與另一女子相戀，更在八鄉大嶺村共築愛巢，左右逢源。

數月前八鄉女友自殺身亡，他為此耿耿於懷，既是思念又是自責，終於自殺離開錯綜複雜的感情世界。

本周日（1月29日）上午11時，事主離開元朗宏達路住所，其後友人聯絡他不上，遂致電其同居女友，不料她也與事主失聯。友人其實知道事主有第三者，更知道事主為八鄉女友的死感到鬱結，於是帶同其同居女友趕到八鄉，果然發現事主開車到來，停在昔日愛巢對開，可惜已告不治。

40歲「多情種子」終被情困賠上性命，令人婉惜。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288