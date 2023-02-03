海麗邨縱火燒𨋢｜天眼揭有人將手推車推入𨋢點火　上吊七旬翁被捕

長沙灣海麗邨凌晨發生縱火燒𨋢案，一部升降機損毀及熏黑。現場消息稱，CCTV拍攝到有人在12樓將載有易燃物品的手推車推入𨋢並點火，其後離開。升降機下降至2樓時，易燃物品爆炸起火。調查人員隨後在12樓發現一名七旬老翁的單位鐵閘吊頸自殺，將他解下送院，目前情況危殆。今早（3日）電梯維修員到場維修，警方刑事調查隊人員亦到場了解老翁的背景。警方經調查後，今午在深水埗區拘捕該名70歲姓龍的上吊老翁，涉嫌縱火。據了解，警方相信兩案有關連，初步得知老翁於自殺前將手推車從12樓推進升降機內，惟疑犯仍在接受治療當中，自殺原因及犯案動機仍待調查。



肇事升降機熏黑配件丟下。

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現場海麗邨海瑞樓有3部升降機，肇事升降機可由地下通往大廈各樓層，現時停在2樓待修。事件中它被嚴重熏黑，部分配件掉下，而手推車和罐裝壓縮氣體，則被移到2樓的電梯大堂。上午9時半，有電梯公司的維修員到場，圍封升降機進行檢查及維修。

另一邊廂，12樓有軍裝警員看管着吊頸老翁的住所，而刑事調查隊人員亦到場，除入屋調查外，也向鄰居了解老翁的家庭背景。

現場消息稱，升降機的火種救熄後，調查人員馬上翻看閉路電視，發現有人在12樓將載有3罐易燃物品、報紙、紙皮及毛巾的手推車推入升降機，並點火燒着毛巾和報紙，其後將手推車丟下便離開；當升降機落到2樓位置發生爆炸，發出兩聲巨響。人員因而到12樓調查，赫見一名老翁在單位內鐵閘吊頸，連忙進入將他解下送院。刑事調查隊人員今早重返老翁的住所調查，發現其家中有多罐易燃物品。

警員在吊頸老翁單位調查，門外遺下一枝枴杖。（黃學潤攝）

老翁姓龍70歲，他獲救送院，經搶救後目前情況危殆。據鄰居表示，伯伯獨居，懷疑精神有問題，經常在深宵發出嘈雜聲，「喺屋企揼嘢，嘈到成條走廊都聽到。凌晨零時、兩點三點五點咁，嘈到瞓唔到，又掟嘢落地下」，以往情況尚可接受，但去年聖誕開始變本加厲。鄰居又指，伯伯的單位好污糟，平日出日亦不戴口罩，有欠衛生。