入境處一連4日反非法勞工　搜60地點拘9黑工及5僱主

入境處由1月30日至昨日（2月2日），一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，代號「光影行動」、「滙力行動」及「曙光行動」，共搜查60個目標地點，包括地盤、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店舖，合共拘捕9名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



入境處在一連4日反非法勞工行動中，拘捕9名懷疑非法勞工。（政府新聞處）

被捕4男5女懷疑黑工年齡介乎24至53歲，其中3男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）；另有一名男子涉行使及管有懷疑偽造身分證，一名女子則涉行使及管有他人身分證。至於涉嫌聘用非法勞工被捕的2男3女僱主，年齡則介乎36至61歲。

入境處指出，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪；旅客在未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何僱傭工作，違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。

處方提醒，任何人定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定對方是可合法受僱。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境的人，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合伙人等，亦可能需負上刑事責任。