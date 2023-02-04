旺角虐畜｜涉案貓店滿地屎尿　熱心男回家後折返揭發：監生餓死！

旺角昨晚（3日）揭發殘酷虐畜案，一間貓店懷疑倒閉後，將4隻名種貓棄之不顧多時，在滿地屎尿、周地垃圾、烏燈黑火的惡劣環境下，最終1隻慘死店內，3隻瘦骨嶙峋。揭發事件的熱心市民李先生接受《香港01》訪問時指，自己由香港仔住所折返旺角，聯同動物組織「毛守救援」人員上門了解，始揭發虐貓慘案，他們慨嘆：「監生餓死！」、「全部皮包骨！有隻畸形嘅，後腳歪嘅，周圍都係屎！」



其中1隻貓已明顯死亡。（讀者李先生提供 / 黃江奇攝）

本身有養狗的李先生指，昨傍晚5時半左右，他在旺角一帶閒逛。途經案發西洋菜南街154至158號唐樓對開時，發現一樓有1隻貓在窗邊徘徊，且窗戶大開，十分擔心其安危，遂登樓了解，「好似冇窗紗咁，我驚佢跌落嚟吖嘛，諗住上去叫佢關返窗囉！」

李先生上樓後，碰巧撞見業主立案法團主席等3名人士在涉案貓店外清理紅油漬，但3人均對該店一無所知，他遂向對方建議通知貓店業主回來開門，以防貓隻發生意外，卻遭對方拒絕，「佢就話唔關我事，我哋處理地下油漬公家嘢，私人嘢我哋唔理，你自己報消防又好、報啲咩動物組織又好，唔好搵我！」

+ 6

無計可施下，李先生曾先行返回香港仔住所，但思前想後仍憂心忡忡，遂聯絡毛守協助，並一同折返旺角了解。他們向貓店對面的商戶查詢後，更獲悉貓店懷疑倒閉多時，「話起碼一個禮拜以上喎，冇開燈！」、「立案法團仲話，11月開始唔見佢（貓店人員）！」他們商量後認為事態嚴重，決定報警及通知愛協。

+ 6

結果情況遠比他們想像中嚴重，他們形容店內慘不忍睹，「走咗佬，上面亂晒，成地垃圾、成地貓屎！留低幾隻貓，糧全部仲喺度！」又稱：「（啲貓）好瘦嘅！全部皮包骨！有隻畸形嘅，後腳歪嘅，周圍都係屎！」其中已死亡的貓隻，被困於一間房內，懷疑因為不懂開門「監生餓死！」李先生慨嘆：「開頭以為1隻，原來有4隻貓喺入面！」

生還的3隻貓由愛協檢走。（黃江奇攝）