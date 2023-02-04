車cam直擊｜天水圍小巴路中心落客再衝燈尾　乘客失平衡躺卧馬路

今日（4日）網上流傳一段車Cam片段顯示，凌晨時分天水圍一輛綠色專線小巴，駛至天耀路近天水圍警署對開的燈位時，突然在路中心「落客」，當時交通燈仍為綠色。及後小巴司機懷疑「趕燈尾」，在乘客未完全下車的情況下便開車離去，導致該名乘客失去平衡跌倒地上。小巴司機隨即停車並與一名途人上前協助，幸好該名乘客神志仍保持清醒，亦無被其他車輛輾過。上載片段的網民表示：「你（小巴司機）好似未落曬客就俾油喎」，有網民就形容事件「好黐線」，批評小巴司機「路中心就唔應該上落客啦！」



這段21秒的車Cam片段顯示，事發於今日凌晨約12時38分，而發文者則指事發時間為凌晨2時15分左右發生。片中可見，該輛綠色專線小巴駛至天耀路近天水圍警署對開的燈位時，突然在馬路中心「落客」，當時交燈號仍為綠色。乘客下車期間，燈號始轉為黃色，小巴司機懷疑「趕燈尾」，在乘客未完全下車的情況下就開車離去，令乘客隨即失去平衡，跌倒在馬路上，雙手按着頭部，狀甚痛楚。期間一輛新界的士亦在下車客旁邊「衝燈尾」，絕塵而去。

小巴司機驚覺情況後立刻停車，並與途人一同上前協助該名下車客，嘗試攙扶他起身，幸好該乘客神志仍保持清醒，亦無被小巴及其他車輛輾過。上傳者在貼文中質疑：「你（小巴司機）好似未落曬客就俾油喎」，有網民就形容事件「好黐線」，批評小巴司機「路中心就唔應該上落客啦！」，亦有人指出「馬路中心落客，賽道中心落客，真係個客好易畀車撞」。