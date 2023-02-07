旺角寵物店約瑟爹利被盜5日　警拘鴛鴦賊救狗　店方：無言感激

旺角通菜街132號地下一間寵物店本月2日發生偷狗案，店內一隻僅兩個月大的雄性約瑟爹利幼犬，疑被一名女子打開櫃門偷去。警方今日（7日）表示，於今日清晨在尖沙咀區拘捕一對情侶，並尋回小狗，初步檢查無發現受傷或曾被殘酷對待。寵物店負責人黃先生接受《香港01》訪問表示，店方已領回涉案約瑟爹利犬，交由獸醫進一步檢查，又對警方協助尋回小狗表示「無言感激」。



旺角通菜街一間寵物店本月2日發生偷狗案，店內一隻僅兩個月大的雄性約瑟爹利幼犬被盜，警方今晨（7日）拘捕一對涉案情侶，並尋回小狗。（警方提供）

黃先生表示已領回被盜約瑟爹利，初步狀況一切正常，不覺有受傷痕迹，亦暫未見有驚慌等負面的情緒表現，「託賴無事」，但為保險起見，其上司已把小狗交由獸醫進一步檢查，短期內不會帶回店內，往後會否繼續出售該狗則有待上司決定。

小狗日前被盜後，黃先生受訪時曾指出，並非在意金錢問題，而是擔心小狗受到不恰當對待，「錢唔係問題，賺錢事少，係擔心有人虐待佢，希望唔好傷害隻狗，同埋就算鍾意狗都唔應該咁做！」他又在社交平台上載被盜約瑟爹利的相片，寄語「希望你新主人可以好好對你，你都要健健康康長大，繼續做隻活潑可愛嘅乖狗仔，抱歉不能跟你說聲再見」。

今日受訪時，黃先生說其實對被盜約瑟爹利不算「很有感情」，但作為寵物店的職員或負責人，「一定希望啲狗仔好」，不希望牠受虐或受傷。他又說原本已有心理準備未能尋回小狗，如今警方成功破案救狗，他感到「無言感激」，「多謝佢哋（警方）幫我哋搵返隻狗」。

警方表示，於2月2日接報指旺角通菜街一店舖內，一隻約兩個月大的狗懷疑被盜去。旺角警區刑事調查隊第十隊人員接手調查後，今日清晨在尖沙咀區拘捕一名45歲姓鄭男子及一名43歲姓馮女子，涉嫌「盜竊」，並尋回該狗，牠經相關機構人員檢查後，並無發現任何受傷或曾被殘酷對待的情況。兩名被捕人現正被扣留調查。據了解，兩人為情侶。

現場為通菜街132號地下一間寵物店。（黃江奇攝）

案發於本月2日晚上9時許，涉案約瑟爹利價值約2.2萬元，原被被安置於玻璃櫃的下層，惟該櫃鎖頭失靈，未能鎖上，躺門可自行開啟。當晚9時40分左右，職員發現小狗不知所終，立即翻看「天眼」，赫見一名女子於晚上約9時30分在櫃前蹲下，起身後轉身離開，約瑟爹利亦隨即蹤杳，店方於是報警。店方提供的「天眼」片段顯示，可疑女子由入店至離開全程近30秒，懷疑「偷狗」動作更只有短短5秒，但因被兩名顧客及店內花卉遮擋，未能拍到抱走小狗一幕。