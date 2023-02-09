警搜元朗酒店起7萬元毒品及開山刀　4人被捕包括3名男女童

警方指，秀茂坪警區刑偵部人員根據線報及經深入調查後，2月7日下午約4時突擊搜查元朗區一酒店内的4個房間，並搜查該批房間租客的兩架車輛。行動中，人員共檢獲約105克懷疑氯胺酮、193粒懷疑「搖頭丸」及一把開山刀，並拘捕一名16歲本地女童、兩名16歲本地男童及一名19歲本地男子，涉嫌「販運危險藥物」、「藏有攻擊性武器」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「未獲授權而取用運輸工具」。行動中檢獲的懷疑毒品市值共約7萬元。4名被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。



警方搜查兩輛汽車。(警方圖片)

經初步調查，警方相信該販毒集團懷疑長時間租用酒店房間並利用青少年販毒，供應毒品至九龍及新界一帶。販毒集團會定時轉換酒店以逃避追查及增加執法人員調查難度。是次行動相信已瓦解該販毒集團，堵截三合會的收入來源，並檢取其武器，防止犯罪分子干犯其他暴力罪行。警方會繼續進行情報主導的反毒品行動。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。警方亦向酒店行業人士作出呼籲，如發現租客有任何可疑行為，應立即報警求助。