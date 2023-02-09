有片│觀塘寶馬失控越線連撞3的士　肇事司機泊車入停車場後逃去

觀塘發生不顧而去車禍。凌晨4時許，一輛白色私家車，沿翠屏道往聯合醫院方向行駛，當駛離翠屏北邨商場對開迴旋處時，突然越過對面行車線，先撞一輛停泊路邊之的士，繼而失控全車「甩尾」打橫，橫越雙白線返回正線，但最終連環撞向路邊另外兩輛的士。涉事私家車稍停一會，隨即加速駛離現場。警方接報到場調查，根據車牌及行車記錄儀等資料，得悉涉事車輛為白色寶馬房車，登記地址為寶珮苑，警員前往寶珮苑停車場搜索，果然在5樓位置發現涉案私家車，其車尾嚴重損毀，惟車內無人。警員再前往其登記住址搜查，亦未有所獲，疑有人泊好車後逃去。警方將案件列作「交通意外後不顧而去」跟進。



據讀者提供行車記錄儀片段所見，涉事房車事發時，離開迴旋處一刻已失控，越過對面行車線，繼而「跣軚」全車打橫越過雙白線返回往聯合醫院方向行車線，其時發出極大的跣軚聲。

+ 1

其中一輛被撞的士，車尾嚴重損毀。該的士司機為演員黃華和。黃表示，他為夜更司機，當時剛下車準備食飯，隨後打算收工。幸他已落車，否則在車內被撞，肯定「一齊打白鴿轉」。

黃續指，的士司機和演員均為其職業，當有戲拍時就會做演員，其他時間則駕駛的士。最近電影《正義迴廊》大熱，黃華和飾演其中一名陪審團成員。黃華和任職演員逾30年，其中在杜琪峯執導的《PTU》系列電影中，演老差骨「白頭佬」一角，令人印象難忘。黃向記者笑言，「你哋（《香港01》）之前都訪問過我」，但他表示想低調處理此事，故婉拒記者拍攝其容貌。