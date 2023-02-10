34歲無業漢涉藏毒製毒三宗罪　警檢2300萬K仔可卡因

警方毒品調查科昨日 (9日) 進行打擊毒品行動，分別在屯門工業區及天水圍私人住宅單位搗破毒品儲存倉及製毒工場，以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」罪拘捕一名34歲姓張本地男子。行動中，警方檢獲27公斤懷疑可卡因、3.6公升懷疑液態氯胺酮及59克懷疑氯胺酮及一批製毒工具，市值約2,300萬元。



毒品調查科行動組高級督察朱紹麟表示，人員昨日（9日）下午於屯門工廠區進行反毒品行動，截查一名34歲姓張的本地男子，截查期間該男子激烈反抗，最後被制服，斜孭袋中搜獲一磚270克的懷疑可卡因。及後，人員將他押返在屯門租用的一個單位搜查，結果檢獲99磚與截查相似的懷疑可卡因。經點算後，100磚可卡因共重27公斤。

警方隨後根據線報，到同為疑犯租用的天水圍天瑞路一個私人住宅單位進行搜查，在單位內發現大量製毒工具，以及發現正在進行提煉的液態懷疑氯胺酮產品及半製成品，以及大批製毒工具。

警方檢獲27公斤懷疑可卡因，3.6公升懷疑液態氯胺酮及59克懷疑氯胺酮及一批製毒工具，市值約2,300萬元。（蔡正邦攝）

朱紹麟表示，警方相信已阻止大批毒品流入市面。他指，疑犯悉心為毒品儲存倉及製毒工場進行選址；在屯門工廠區內選擇較多商場內的店舖，例如五金舖及建築材料店舖，進行毒品儲存倉。另外，天水圍住宅單位為新落成，未有大量住戶入伙，他選址的單位處於「最入」、較偏僻，避免製造過程所產生的大量化學物品氣味而被人察覺，加上單位長期密封，避免洩漏氣味，加重警方執法困難。



朱紹麟相信製毒工場已運作一個月，相信疑犯受犯罪集團指使，利用原材料加工，降低成本。朱紹麟指，警方正調查疑犯是否有三合會背景。被捕男子姓張，報稱無業；他將被控「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」罪，明日（11）於沙田裁判法院提堂，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方提醒市民，若身邊住戶及單位傳來濃烈而不尋常的化學氣味，應立即向警方舉報。警方重申，販運危險藥物及製造危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。