車cam直擊｜中環毒品車逃捕連撞數車　探員持警棍扑窗拘男司機

中環發生販毒危駕的驚險車禍。周五（10日）晚上約8時35分，一輛私家車駛至威靈頓街166號對開時，失事撞向其他車輛，並剷上行人路，幸無釀傷亡。據了解，事件涉及警方追截毒品車的案件，探員曾動用警棍將疑犯制服。警方初步指，案中牽涉3輛私家車及2輛的士，包括肇事毒品車，其後在該車車內搜獲12包懷疑可卡因，男司機涉嫌「販毒」及「危險駕駛」被捕。



現場消息稱，當時警方一輛私家車停泊於九如坊近鴨巴甸街，期間肇事毒品車由九如坊撞開警車逃走，轉入鴨巴甸街、再轉入威靈頓街，結果遇上塞車而冒險剷上行人路，失事後其左、右車門均被阻擋而無法開啟，男司機走投無路，束手就擒。

事後網上流傳案發一刻片段，可見肇事私家車駛至威靈頓街斜路時，突然剷上行人路，繼而撞向前面一輛的士；的士再被推前，輕微碰撞路邊另一輛私家車，隨即有2名懷疑探員從左右兩邊行人路跑至，手持棍狀物狂扑肇事私家車車窗，其後拉開車門。捱撞的士後座一名身穿西裝的男乘客，則伸手出窗用手機拍攝，未幾更直接下車拍低現場情況。片末再有其他男子持棍狀物趕至，包圍肇事私家車。

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意外中，有2輛的士無辜遭殃，其中網上流傳片段中被撞的士事後獲准離去；至於另一輛的士的姓劉司機，事後等候數小時錄取口供。他接受《香港01》訪問時表示，懷疑肇事私家車撞開警方私家車後逃走失事，「撞我尾，撞咗一下唔夠過，再撞多嘢！」其後大批探員衝至扑窗，「我初時以為劈友呀，但睇清楚係警棍嚟！」他指以前從未遇過同類事故，慨嘆：「當黑囉！今晚白做啦，仲要蝕呀！」

被捕男司機黑布蒙頭帶署。（黃江奇攝）