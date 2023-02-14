消防警方食環署聯合行動　緝7非法油站　撿$60萬私油拉10人

消防處聯同警方及食環署採取聯合行動「烽捕」，打擊非法油站，過去兩日在荔枝角達洋路、長沙灣、青衣及屯門破獲7個非法油站，其中半數設在達洋路。行動中共檢獲3萬公升柴油、油缸車及大批工具，總值60萬元，10名男女被捕。



消防處與警方及食環署採取聯合行動，打擊非法油站。（馬耀文攝）

助理消防區長［特遣隊（反非法加油活動）］黃惠文稱，今次消防處出動30名消防員，根據情報搜集、分析及監察，在荔枝角達洋路、長沙灣、青衣、屯門破獲共7個非法油站，檢獲3萬公升柴油、5部油缸車及大批工具，市值約60萬元；被捕6男4女（23至71歲）涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》。消防處會考慮暫停相關車輛的消防牌照，並向法庭申請充公令充公3萬公升柴油。

消防表示，今次破獲的非法油站當中，3個集中在達洋路，一個在長沙灣副食品市場，青衣有一個、屯門則有兩個。集中在同一道路的非法油站除了帶來更大火警危險，亦放有大量雜物如枱、櫈和太陽傘，且產生油污會影響行車安全，所以聯同食環署執法。

其中昨日（13日）在達洋路檢取的4部危險品車輛，其中一部違反發牌條件和消防安全規定，消防已撿走檢獲的柴油，食環署則發出17張移除障礙物通知書，並移走逾1公噸雜物。

當局另在今日（14日）凌晨3時，在長沙灣副食品市場破獲一個只在凌晨運作的非法油站，相信是遷就運輸業界車輛同時逃避執法。行動中檢獲超過3,500公升柴油、儲存缸及入油工具。

消防處呼籲市民切勿光顧非法油站，因為它們未提供消防安全設施或油站專用的安全設備，一旦發生火警會非常危險。市民如發現懷疑非法油站，可致電舉報熱線2723 8787。