涉販毒男法院應訊後被斬須截肢保命　警拘5男女　主腦在逃

牽涉毒品案被捕的黑幫男子，上月19日在觀塘法院應訊後遇襲，被斬傷左腳，要截肢保命。警方反黑組經過近1個月追查，相信事件涉及販毒集團利益，拘捕4男1女包括刀手及司機，惟主腦已經逃離本港，現正展開追緝。



警方東九龍總區刑事部總督察邱宗泰交代案情稱，案發於今年1月19日上午10時30分左右，32歲的男事主離開觀塘法院，行經觀塘泳池外的行人路時，突然遭一名非華裔刀手從後襲擊，斬傷他的背和左腳共4刀，然後往翠屏道方向逃去。

傷者大量出血，曾經性命垂危，搶救後雖然沒有生命危險，但一隻腳要截肢。當日警方接報調查，沿路搜尋，找到行兇用的牛刀肉，至昨日（14日）清晨採取拘捕行動，在全港多處拘捕5名男女（23至28歲）涉嫌傷人，包括3名本地男子、1名巴基斯坦男子和1名菲律賓女子，其中巴漢和菲女為情侶關係。

警方檢獲行兇的牛肉刀。（警方提供圖片）

5名疑犯分別為施襲者（刀手）、負責「睇水」、駕駛車輛的車主和司機，報稱做散工等職業，均有三合會背景，惟主腦已經逃離香港。警方表示稍後會落案控告部份疑犯，不排除再有其他人被捕，案件相信是涉及販毒集團的利益，但警方未有交代與傷者出席應訊的毒品案是否有關。

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據了解，事主綽號「膠袋」，有黑社會14K背景，因為牽涉1宗販運危險藥物案件早前被海關拘捕，上月19日早上在觀塘法院應訊，至上午10時許結束審訊離開時遇襲。