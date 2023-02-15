城巴上環撞七人車後不顧而去　4人受傷送院　司機暫停職務

一輛城巴5B線在上環西港城對開與一輛七人車相撞，兩車均告損毀，七人車上4人受傷，但巴士車長沒有理會，轉彎落客後繼續行車，稍後被警員在1公里外的中環皇后像廣場截獲，案件現列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」，暫未有人被捕。

城巴回覆傳媒查詢表示，涉事車長過去兩日均有執行駕駛職務，意外為今日第三轉車，城巴已即時暫停該車長駕駛職務。



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今日（15日）下午1時11分，一輛由堅尼地城開往銅鑼灣大球場的城巴5B線，駛至德輔道中323號西港城對開與一輛七人車相撞。七人車車身嚴重損毀，巴士亦有配件甩脫，但巴士沒有停下，轉彎駛至約300米外的德輔道中永安中心巴士站落客後繼續開行，有巴士乘客致電報警。

救援人員到場，七人車司機及3名乘客受輕傷，送瑪麗醫院治理。警方隨後在1公里外的中環皇后像廣場巴士站找到涉事巴士，巴士車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，60歲姓廖的車長在場接受調查。警方表示，案件現列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」，暫時未有人被捕。

涉事車長在巴士上接受警員查問。（黃偉民攝）

涉事司機已即時停職 城巴向乘客致歉

城巴發言人表示， 一輛由堅尼地城開往香港大球場的5B號線巴士，下午約1時駛至西港城對開與一輛七人車發生踫撞，車長將巴士駛至遮打道皇后像廣場後停車，再聯絡控制中心。涉事車長過去兩日均有執行駕駛職務，意外為今日第三轉車。



城巴高度重視是次交通事故，向傷者致以深切慰問，並向所有受影響乘客致歉。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會全力配合警方調查。根據城巴《車長手冊》，在遇到涉及有人受傷或車輛嚴重損毀的交通意外時，車長應立即將車輛停於肇事地點，不得移動車輛。