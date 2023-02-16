油麻地果欄5個月大貓咪失而復得　警拘兩尼泊爾偷貓賊

油麻地新填地街果欄一間店舖放養的家貓，本月初被人偷走，女貓主貼出閉路電視截圖警告偷貓賊交還，但一直沒有音訊，於是報警求助。警方接報調查，結果發現是兩名尼泊爾漢偷貓，昨日（15日）在旺角區拘捕兩人，並在住所內尋回被盜貓咪。



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失而復得的「金枕」5個月大，雄性，沒有受傷。（警方提供圖片）

失而復得的貓咪5個月大，雄性，取名「金枕」。警方稱，姓陳的女貓主於本周二情人節當天報案，指早於本月4日晚上發現放養在店舖的「金枕」不見蹤影，連日來也未再現身，懷疑被人盜去。

警方油尖警區情報組及動物罪案警察專隊人員經調查及翻查閉路電視片段後，即日鎖定兩名男子，並於昨日（15日）採取行動，於旺角區拘捕兩名分別29歲及31歲的尼泊爾男子涉嫌「盜竊」，並在他們位於旺角區的住所內尋回「金枕」及疑犯犯案時身穿的衣物。「金枕」交愛護動物協會檢查後已歸還貓主。兩名被捕人現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊（動物罪案警察專隊）繼續跟進。

貓主曾經在果欄一帶貼尋猫啟示，並附有圖片，指2月4日晚上10時18分，有3人帶着一隻狗，抱走了「金枕」，呼籲偷貓者現身歸還貓咪，否則報警處理。另外又有貓義工上載片段代為尋貓，片中可見兩男一女在果欄，其中一男抱起「金枕」。3人駐足良久，其間「金枕」掙扎欲跑。男子安撫貓咪，之後抱走。

果欄鼠患嚴重，檔主多有養貓捉老鼠。被偷貓的店舖負責人楊先生表示店內共有6隻貓，「金枕」每日都在舖頭走來走去，而且黏人特別得人喜愛，所以失而復得「個個都好開心，尤其是我哋幾個女同事」。對於近日油麻地有店舖售賣貓肉，楊稱同事間說笑要驗基因了解漁護黯檢獲的貓肉是否「金枕」，後來成功尋回，他認為「最緊要佢哋（貓）健康就得，唔好俾人拎咗去食」，相信被捕人只是想偷貓自養而非食用，至於愛貓之人如果想要養貓可以情商領養幼貓。

警方提醒，寵物主人應多加留意其寵物，避免讓寵物在視線範圍外走動，以免寵物發生意外或被不法之徒有機可乘。