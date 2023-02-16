01直擊｜山景邨現老鼠飯堂　兩婦灑糧群鼠搶食　遇追訪聲稱餵貓

本港公共屋邨不時被揭發鼠患問題，政府近年亦特意成立「滅鼠隊」捉老鼠。惟屯門山景邨疑有人反其道而行不趕老鼠，反而餵老鼠，《香港01》接獲讀者報料，稱山景邨商場地下附近一個小山坡，有兩名女子經常於傍晚時分帶同食物及水餵老鼠。

《香港01》記者今午（16日）到場觀察，發現涉事位置為輕鐵山景（南）站空置月台附近、天橋下的一處山坡位置，最少10隻老鼠出沒，更目擊一名中年婦人到場放下食物，旋即有老鼠上前搶食。該婦人聲稱放下食物並非餵老鼠而是「餵貓」，又稱自己不喜歡老鼠，並在記者面前取走食物丟棄。



報料人向《香港01》提供的片段顯示，兩名婦人在涉事山坡旁石壆放下糧水，其中一名束馬尾的婦人手挽紅白藍環保袋。目擊者開聲喝止：「嘩！阿婆你唔好餵老鼠喇，報咗食環（署）㗎喇！」又稱以往勸止婦人時對方自稱「餵貓」。旁邊有人和應，斥兩人「黐線！」

報料人向《香港01》提供的片段顯示，兩名婦人在涉事山坡旁石壆放下糧水，山圾上有多隻老鼠出沒。（片段截圖）

《香港01》記者今午到場時，已見山坡有約10多隻老鼠出沒，山坡上有一個空的透明長方形膠兜，鼠群則在山坡上竄來竄去，時而走近膠兜，時而跑回隱蔽位置。

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至下午約5時55分，一名束馬尾的中年婦人手挽紅白藍環保袋現身，在山坡放下以圓形透明膠碗盛載的貓糧，以及以鐵罐裝著的麵包塊，隨即有老鼠跑前進食。記者現身詢問婦人是否餵老鼠，她自稱要「餵貓」，又稱自己亦不喜歡老鼠，多次重複稱自己也「唔鍾意老鼠」，擔心老鼠會為人帶來健康問題，又不斷說「咁我攞返走（食物）啦，如果係人哋唔鍾意嘅我攞走囉」，稱「咁多老鼠，我梗係唔會畀老鼠食（食物）啦」。婦人受訪期間，更有老鼠爬上石壆向她走近。

該婦人稱自己是山景邨居民，本身有養貓及狗，因此有貓糧。當記者提及在場一小時也沒見過貓的蹤跡，她先表示該處以前有貓，但最近約一年來也再沒有見到。惟當記者追問她為何長時間沒見過有貓出沒仍繼續餵飼時，她又改口稱約兩個月前仍有見到貓蹤，形容「貓貓好淒涼」，故她「做吓好心」餵貓，「但你話老鼠為患，咁唔好意思啦我地以後唔擺呢度啦，貓都唔畀啦」，更著記者跟著她，見證她把剛放下的貓糧和麵包塊丟進附近一個垃圾桶。

婦人又表示以往從未被街坊投訴她餵飼動物或弄污環境，但表示也擔心會被食環署檢控，「所以我都以後唔餵佢（動物）囉」。

區議員：已聯管理處及商場 會勸婦人勿再餵飼

屯門區議會副主席黃丹晴今午亦在場，他表示今日接獲投訴該處有人餵老鼠，他看過相關片段後，已與山景邨法團管理處及山景商場聯絡，管理處表示明日會再發通告勸喻街坊勿餵飼動物。他又稱其議員辦事處有職員認得該名婦人，他們會再勸她勿繼續在該處餵飼動物，如對方繼續此行為，會再考慮如何跟進。

黃丹晴指出山景邨屬租置屋邨，已成立業主立案法團，涉事位置是山景邨範圍。他稱平日食環署有與議員一同巡視區內衛生黑點，惟由於今次涉事位置屬私人地方，相信食環署只能向有關方面提出防治鼠患的建議，無法代為執行或清理。至於會否建議法團放置捕鼠籠或老鼠膠，他則表示由於留意到附近會有人經過，亦有流浪貓出沒，若放置老鼠膠或捕鼠籠可能造成危險，故相信要先處理好這些方面才再放置捕鼠籠會較合適。