香港仔奪命車禍│死者為法籍廚師　經營3間餐廳　法國領事館致哀

香港仔今日（17日）凌晨發生奪命車禍。一名43歲法籍男子騎電單車，在香港仔海傍道失事，送院不治。死者Gregory Alexandre為一名法國菜廚師，來港廿載，在港開辦3間法國菜餐廳，意外發生後，3間餐廳今日起均暫停營業。

法國駐香港總領事館亦對Gregory離世表示深切哀悼，稱他曾任法國駐港總領事官邸的行政總廚4年，為一位真正推廣法國美食的大使。



死者Gregory Alexandre，來港落戶20年，分別在上環經營兩間法菜餐廳，及在銅鑼灣擁有一間以Crêpe薄餅為主題的甜品咖啡店，Gregory過去曾接受多間本地傳媒訪問，介紹其法式酒館及餐廳。意外發生後，3間餐廳均在社交媒體上發悼文、以及在店舖外張貼告示，表示餐廳需休業兩天或一個週末不等，對受影響顧客致歉，並向創辦人Gregory的離世表示哀悼。顧客亦在帖文留言致哀，予以深切同情，祝願死者安息。

法國駐香港總領事館表示，獲悉 Gregory逝世深感悲痛，又指Gregory 曾於 2006 年至 2010 年期間，擔任法國駐港總領事官邸（French Residence）的行政總廚，讚揚他為一位備受讚賞的同事、一位才華橫溢的企業家及一位真正推廣法國美食的大使。回應提及，Gregory以熱情和慷慨見稱，形容他為本港法籍人士社區的支柱，向其家人和朋友致以慰問。

事發今日凌晨1時05分，一輛電單車沿香港仔海傍道往薄扶林方向行駛，至香港仔警署對開突然失控，鏟上分隔前往香港仔及鴨脷洲的路壆，猛撼路牌。隨即人車分離，鐵騎士飛彈數十米外地上，重傷倒地，頭盔甩脫；電單車餘勢未減，衝前至43米外始停下，倒在快線。駕駛人士見狀報案，鐵騎士身受重傷大量出血，惜送院不治。

港島總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3660 6814與調查人員聯絡。

現場路牌被撞毀。(黃江奇攝)