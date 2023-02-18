大帽山路邊遺背囊電腦　懷疑有人墮山坡　救援隊陸空搜索

今日（18日）上午7時19分，有行山人士報案，指在大帽山道上山方向的路邊發現背囊、平板電腦及食物等物品，懷疑有人墮山。警方、消防處、民安隊及政府飛行服務隊直升機接報出動，陸空搜索近４小時，終於在距離地面約200米一個洞內找到18歲男事主，他擦損輕傷送院治理。



現場距離扶輪公園約1.2公里，警員在一個渠務署設施旁邊發現一個藍色袋，內有平板電腦和食物等，對下斜坡約50米有衣物和鞋。消防攀山拯救隊及民安隊先後落山坡搜尋，政府飛行服務隊直升機亦在半空盤旋，警方則放航拍機協助。另外，警方根據物品內的資料找來物主家人。據悉，懷疑墮山是一名姓林男子，18歲，身高1.7米，瘦身材，蓄短髮染金色。

至上午11時45分左右，救援人員在距離路面約200米外、一個甚為隱蔽的山洞內找到18歲事主，正協助他返回地面送院。

現場遺下平板電腦及食物等物品。（黃偉民攝）

斜坡下有衫褲。（黃偉民攝）

救援隊伍接報後陸空搜索



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政府飛行服務隊直升機在半空盤旋



消防攀山拯救隊及民安隊先後落山坡搜索



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