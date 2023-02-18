上水村屋設兩層大麻種植場　警檢$1,200萬貨拘一無業男

警方搗破上水金錢村一個村屋大麻種植場，檢獲859棵、約重70公斤的大麻植物，市值約$1,200萬，以及一批培植大麻工具，包括太陽燈、石油氣爐具、植物營養液及泥土等。一名49歲本地男子被捕。



警方表示，犯案人士利用村屋作掩飾，於屋內安裝強力太陽燈、遮光布、隔熱棉及二氧化碳機器，以控制房間內溫度及濕度，加快大麻成長速度。根據警方推算，販毒集團每年可收成687公斤大麻，市值可達$1.27億，供應本地市場。



涉事村屋3層連天台，共約2100平方呎。犯案人士利用一樓及二樓、共5間分別150平方呎的房間，根據大麻成長速度，將它們分配在不同房間培植。（王譯揚攝）

被捕男子無業，居於涉事村屋，負責管理大麻種植場，正被扣留調查。他將被控「栽種大麻」及「販運危險藥物」，案件將於下周一粉嶺裁判法院提堂，警方不排除將有更多人被捕。

警方毒品調查科高級督察曾憲釗交代案情表示，涉事村屋3層連天台，共約2100平方呎。犯案人士利用一樓及二樓、共5間分別150平方呎的房間，培植「幼苗」、「成長中」及「接近成熟」的大麻。房間內亦設有強力太陽燈、遮光布、隔熱棉及利用石油氣推動的二氧化碳機器，控制房間內溫度及濕度，加快大麻成長速度。曾憲釗續指，屋內電線接駁混亂，加上有石油氣推動二氧化碳機，若電器超出負荷，有機會引發爆炸，波及附近居民。

警方調查相信，犯案人士從海外引入一批大麻種子及栽種工具，種植場僅運作數個月，今次行動成功阻止大麻流入市場，打擊罪犯收入來源。警方重申，栽植大麻植物屬嚴重罪行。根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。