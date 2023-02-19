狗主家中燒炭亡　8歲比熊犬伴屍10日　獲義工救助盼覓新家

一名獨居男子上月家中燒炭輕生離世，相伴相依多年的比熊犬「比比」伴屍10日乏人照顧，缺水缺糧，直至保安員揭發事件及報警。由於男事主的親友皆無力照顧比比，三名義工Joey Chow、Joker 18及Icyicy wong接獲求助後，登門將比比接走。他們發現比比毛髮打結髒亂，指甲亦生長至打圈，令牠每走一步路皆痛苦萬分，其後為其剪毛修甲及提供暫托照顧，並希望為比比尋得一個富有愛心的新家庭。



義工Joey上月於社交平台發文，指輕生的狗主向來疼愛8歲雄性比熊犬「比比」，惟日前在家中房間燒炭自殺，獨留比比於客廳缺水缺糧數天，狗主離世約10天後，因遺體傳出異味被保安員發現及報警。消防及警方破門而入，比比疑受驚，為保護自己帶有輕微攻擊性，導致親友未能即時將牠帶走，加上狗主親友無力照顧，故急尋義工幫忙為比比尋新家。

翌日，即是上月17日晚上9時許，三名義工Joey、Joker及Icy前往該單位將比比救出，當時比比情緒已平復，被送往Icy的寵物店洗澡清潔，剃走打結的毛髮及修剪指甲。

事隔一個月，比比變得精靈活潑，外出散步時亦健步如飛，故Icy前日（2月17日）發文為比比尋家。她指比比性格親切，聰明伶俐，個性貪吃，「每日兩餐乾糧，間中食吓狗狗零食」，每日要兩次或以上去街街大小便，但散步時會撿垃圾吃，Icy正在努力教導牠的行為。另外，因比比過往指甲太長以致走路疼痛，至今仍未擺脫陰影，不讓人觸碰其腳部，但Icy笑言「但為咗食零食，佢會比手手你一秒咁多啦」，而比比身體其他部分皆可以觸摸。她亦在文中交代要注意的事項，包括比比見到口罩也發惡、見到人進食時會吠、家中無人也會吠，形容「比比需要大量『愛』」。

她列出領養條件，包括居住的地方必須合法養狗、領養人家庭需要長時間有人陪伴、承諾向救比比的義工間中以照片或影片交代比比近況、如有任何原因要放棄比比，要將比比交回給義工、除了要負責比比絕育費用之外，絕無其他收費。如願意讓比比成為家人，可透過通過Facebook與Icy聯絡。

《香港01》亦向義工Icy了解，她指比比親人親狗，但沒有安全感。她指自己對狗主的事情了解不多，只希望幫比比找到一個愛心家庭，並呼籲有意領養的人士可聯絡三名義工了解。