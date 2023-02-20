車cam直擊｜淺水灣道青年突衝紅燈捱車撞送院　網民：司機好黑仔

近日網上流傳一段車cam片段，一輛私家車駛至南區淺水灣道一個行人過路處時，一名青年疑「衝紅燈」突然衝出馬路，私家車收掣不及撞到青年，他受傷送院，私家車擋風玻璃玻裂。有網民看過片段後，批評涉案青年「害人不淺又害己」，形容私家車「司機好黑仔」。



片段顯示事發在本月14日，涉事私家車沿淺水灣道往赤柱方向行駛，駛至影灣園對開的行人過路處時，一名青年突然在過路處衝出馬路。片段顯示事發時行車燈號為綠色，青年原本站在路邊等候過馬路，私家車從青年右方駛至，惟青年一直望向左方，疑未有留意到私家車便突然衝出馬路，私家車收掣不及撞到青年。青年右邊身體先遭車頭撞到，繼而撞上私家車擋風玻璃，手中手提電話飛脫。私家車擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，車上人亦受驚「嘩！」了一聲。事發後私家車駛前數米後停定，有途人聞聲回頭查看。

有網民看過事發片段後，認為涉事私家車行車速度正常，亦有人指出捱撞青年「只顧看相反方向車輛岀馬路」，更有人斥他「害人不淺又害己」；亦有不少人認為司機十分無辜，形容他「好黑仔」，同時擔心他會否被控以「不小心駕駛」。

警方回覆《香港01》查詢表示，本月14日中午12時許，34歲甄姓司機駕車沿淺水灣道往赤柱方向行駛，25歲姓梁青年過馬路捱撞，手腳擦傷，清醒送律敦治醫院。案件列交通意外有人受傷處理，司機事後助查，未有被捕。