三日兩江豚擱淺亡　屬本年度第九宗　保育基金網頁列三大主要死因

繼前日（18日）大嶼山上長沙泳灘發現有江豚擱淺死亡後，今日（20日）東坪洲沙灘亦發現江豚屍體，屬本年度第九宗江豚擱淺個案。香港海洋公園保育基金今日接報通知跟進一宗鯨豚擱淺個案。該條年幼江豚於東坪洲沙灘被發現，身長約137厘米，性別有待確定，屍體中度腐爛。保育基金今天較早前已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。



香港海洋公園保育基金網頁上指出，在香港及鄰近水域約有200條江豚。香港近年每年約有20至50宗鯨豚擱淺個案，絕大部分都是於香港水域棲息的中華白海豚和江豚，只有少數屬於其他鯨豚品種。根據保育基金公布的數字，去年全年於香港水域共發現20條江豚擱淺，而過去10年中發現數量最高的年份為2019年，共42條。

網頁上又指，由於大部分鯨豚屍體被發現時已嚴重腐爛，當中只有約一成的個案可確認死因。網頁並列出三大主要死因，包括遭俗稱「鬼網」的棄置漁網或漁具纏繞致死；部分鯨豚屍體被發現時傷痕纍纍或有嚴重創傷，懷疑曾遭船隻撞擊；肺炎、寄生蟲和細菌感染等亦為常見的死因。

保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電「1823」熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。