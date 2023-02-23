跨部門大澳反走私　檢$800萬海味及電子零件　9男乘快艇逃逸

近日有不法份子在大澳一帶進行走私活動。香港水警聯同海關昨晚（22日）在大嶼山一帶進行反非法入境及反走私行動，發現一輛中型貨車停泊在大澳岸邊，並與快艇交接，將貨物由貨車搬到快艇上。人員即場截獲，司機隨即與其餘8名可疑男子跳上快艇逃，離開香港水域往內地方向駛去。行動中，共檢獲總值800萬元走私貨，當中包括名貴海味及電子零件。



水警總區特遣隊、水警港外警區特遣隊、水警小艇分區及水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（22日）在大嶼山一帶進行反非法入境及反走私行動。行動中，人員發現一輛形跡可疑的中型貨車停泊在大澳岸邊，有8名可疑男子在附近徘徊，其後一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛近該岸邊，該8名男子及該輛貨車司機將貨物由貨車搬到快艇上。人員隨即採取行動，該名中型貨車司機隨與其餘8名可疑男子向大澳內街及跳上快艇逃向西逃走。水警人員遂展開追截，惟該快艇最終離開香港水域往內地方向駛去。

行動中，人員在該輛貨車上及岸邊檢獲共56箱及14包懷疑走私貨物，當中包括燕窩、乾花膠、乾海馬、舊智能電話及電子零件等，市值共約800萬元。案件交由海關人員繼續跟進調查。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。