警瓦解跨國販毒集團拘3人　以郵箱收海外毒品包裹　檢逾$95萬毒品

警方搗破一個跨國販毒集團，透過迷你倉租用收件郵箱服務，或利用住宅、工廠大廈單位的郵箱，收取由海外遞港的毒品包裹。集團收集郵件後，再進行分發，將毒品流入巿面。警方追查收件地址，拘捕3名中國籍男子，年齡介乎18至34歲，並檢獲市值超過95萬元的氯胺酮（俗稱「K仔」）及「Happy 粉」。



警方中區警區行動主任總督察鍾廷森交代案件。（警方提供相片）

中區警區行動主任總督察鍾廷森表示，有販毒集團招攬一些本地人士，以個人或公司名義，租用迷你倉收件郵箱服務，或利用住宅或工廠大廈單位郵箱，收取由海外速遞抵港毒品郵件。集團收集郵件後，再進行分發，將毒品流入巿面。行動中，一共檢獲超過1500克的懷疑毒品，價值超過95萬。

警員經深入調查後，在2月中旬鎖定一個位於西環迷你倉的郵箱，並發現內藏一封由荷蘭抵港的信件，警方於是作出部署。至周四（23日），一名18歲姓許中國籍男子，前往郵箱提取信件時。埋伏的警員立即採取行動，並在男子身上起回信件，信件中內藏106克懷疑「K仔」。警員在截獲男子身上，亦發現一個由捷克抵港的包裹，內藏逾300克懷疑俗稱「Happy 粉」的毒品，分別藏於兩支護髮產品內。18歲男子以涉嫌「販運危險藥物」被捕。

警員其後到被捕人柴灣的住所進行調查，檢獲另外6件分別由荷蘭及捷克抵港包裹，內藏共800克的懷疑「K仔」及250克「Happy 粉」，以及一批毒品包裝工具。中區警區重案組第一隊接手調查，扣押男子到8個收件地址進行搜查，再於被捕人在新蒲崗租用的一個迷你倉郵箱內，檢獲多106克「K仔」。

警員根據毒品信件收件資料作出調查，並成功拘捕多兩名中國籍男子，涉嫌「販運危險藥物」。被捕人分別為27歲姓方男子，身分為收件人，另外一名為34歲姓李男子，則為收件公司負責人。警方相信，已瓦解一個有跨國集團式的販毒集團，並成功堵截一批毒品，3名被捕人仍被扣查。警方透露指，當中一名被捕人18歲男子，因欠債而被集團招攬販毒，呼籲年輕人切勿為金錢利益參與販毒活動。