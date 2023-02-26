斬竹灣快艇撞漁船釀1死1傷　死者遭螺旋槳劏身　快艇上3人被捕

今（26日）早近10時，西貢斬竹灣對開海面發生快艇與漁船相撞意外。兩名男子乘坐舢舨出海網魚，期間疑被快艇撞到受傷。水警接報到場搜救，將兩名男子救起送到西貢對面海水警基地。可惜其中一名男子已證實不治；另一名昏迷男子則轉由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救。現場消息指懷疑有人在斬竹灣對開滑水，快艇在海面高速行駛，然後疑撞到涉事漁船，警方拘捕快艇上3名滑水人士涉嫌「危害他人海上安全」。



據了解，姓梁60歲死者與姓林57歲傷者同任職裝修工人，上午7時許，梁男划着一艘木舢舨，載同林男，到西貢斬竹灣對出海面釣魚。直到上午近10時，一艘由姓郭43歲男子駕駛的快艇，突然高速駛近舢舨，其間梁疑曾經被螺旋槳擊中，導致其右邊身體劏開，而傷者亦被撞擊導致左手及左胸受傷，一度昏迷。快艇船上的姓李32歲男子見狀報警求助。

水警趕至現場後，將兩名受傷男子救起，送往西貢對面海水警基地，惟梁當場被證實死亡，而林則由直升機前往東區醫院治理，當時恢復清醒，及後被送往深切治療部留醫。警方其後拘捕快艇的姓郭43歲駕駛員，以及艇上兩名分別姓李32歲及姓李25歲的男子，涉嫌危害他人海上安全罪。

西貢對面海水警基地停泊兩艘懷疑涉案船隻，其中一艘舢舨，長約10呎，船尾位置嚴重損毀，有可見的裂痕；另外一艘懷疑涉案的快艇亦停泊在基地。警方正對兩艘船進行調查。