非華裔漢尖沙咀重慶大廈一帶鬧事刑毁　警拘兩男續追緝多人

網上流傳多段短片，顯示上周五（24日）多名非華裔人在尖沙咀重慶大廈一帶鬧事，並闖入美麗華大廈和重慶大廈破壞3間店舖，又在街上襲擊他人，共造成兩人受傷。警方昨（25日）在重慶大廈展開反罪惡行動，拘捕一名31歲非華裔男子及一名28歲外籍男子，涉嫌「非法集結」、「刑事毁壞」及「傷人」，仍在追緝另外8名涉案非華裔男子。案件交由西九龍總區反三合會行動組跟進。



網上片段顯示，多名非華裔男子現身尖沙嘴麼地道近碧仙桃路，當中有人手持鐵通及長棍。（片段截圖）

網上片段顯示，多名非華裔男子手持鐵通及長棍，現身尖沙咀麼地道與碧仙桃路交界，當時街上亦有不少途人，多人回頭望向該群非華裔男子。現場更泊有一輛警車，惟車上相信沒有警務人員，馬路上則有一名警員走向該批男子並指向他們。隨後有其他片段顯示，多名非華裔人聚集在彌敦道重慶大廈對開，大批市民圍觀，行人路擠得水泄不通，更有人站出馬路，多名藍帽子警員到場試圖維持秩序，並在重慶大廈列隊駐守，不少途人舉機拍攝。

據了解，上周五晚上約9時45分，多名非華裔男子先闖入尖沙咀美麗都大廈，不由分說分別以硬物，擊毁2樓及1樓各一間船運公司的櫥窗，其間2樓船運公司一名持香港身分證的66歲尼日利亞裔男負責人被碎片割傷。涉案非華裔男子之後再到重慶大廈，以硬物擊毁地下一間雜貨店的櫥窗後逃去，並在重慶大廈外，以硬物襲擊一名持行街紙的28歲印度籍男子，事主眼及頭部受傷。

警方經調查後，昨晚在重慶大廈展開反罪惡行動，拘捕兩名分別31歲及28歲非華裔男子，涉嫌「非法集結」、「刑事毁壞」及「傷人」，兩人正被扣查。警方行動繼續，不排除會有更多人被捕。據了解，31歲男子為巴基斯坦籍，持香港身分證；28歲男子則為印度籍，持行街紙。