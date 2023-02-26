觀塘工廈單位疑為繁殖場　滿地貓毛糞便無水糧　貓隻慘死掛籠上

觀塘勵業街46號天輝工業大廈發生殘酷對待動物案，有市民報案稱大廈內一單位疑有貓被不恰當對待，警員接報到場，揭發單位疑為貓繁殖場，拘捕單位一名佔用人。單位內23隻貓和一具貓屍分別由愛護動物協會及漁護署檢走。案件現交由觀塘警區刑事調查隊第二隊接手調查。被捕人現正被扣留調查。



愛協人員檢走單位內其中12隻貓。（愛護動物協會提供）

今午（26日）近12時半，警方接獲工廈一單位一名41歲姓劉男子報案，稱同層另一單位衛生環境惡劣並傳出異味，懷疑單位內有貓被不恰當對待。警員接報到場，發現單位內有23隻貓及一具貓屍，單位內亦沒有足夠糧食及食水，環境惡劣。經初步調查段，警員在現場拘捕一名49歲姓陳本地男子，涉嫌殘酷對待動物。據了解，現場疑為動物繁殖場，被捕男子為單位佔用人。

愛護動物協會回覆《香港01》查詢指出，愛協督察今午3時許接獲警方通知，到天輝工業大廈一單位調查一宗懷疑虐待動物個案。現場衛生環境甚為惡劣，地上和貓籠均佈滿貓毛，糞便及垃圾，没水沒糧。單位內發現24隻品種疑為挪威森林及緬因的成貓，其中兩隻貓分別被困兩個籠中，一具貓屍掛在籠上，其餘貓可自由走動。愛協督察已把其中12隻貓送往愛協獸醫作進一步檢查，其餘11隻貓已由漁護署接走，貓屍稍後會交由漁護署解剖作死因調查。

漁護署則回覆查詢指出，該署今日接獲警方轉介，於觀塘一工業大廈接收11隻貓，牠們目前於動物管理中心接受觀察。由於警方仍在調查有關案件，署方須根據警方發出的進一步指示，為相關動物作適當檢查及安排。